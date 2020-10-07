10 ديسمبر.. الحكم على متهم بالهجوم على فندق الغردقة

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، حجز إعادة محاكمة متهم في قضية فندق الغردقة، للنطق بالحكم بجلسة 10 ديسمبر .

وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل ، بالسجن المؤبد على متهمين أحدهما بالتخطيط والآخر بالهجوم على على فندق "بيلا فيستا" بالغردقة في يناير 2016، وأسفر الهجوم عن إصابة 3 سائحين بجروح (نمساويين، 1 سويدى) أثناء محاولة الجناه الهرب، ومقتل أحد منفذى الهجوم، والقبض على آخر.

ووجهت النيابة للمتهمين فى القضية رقم 4443 لسنة 2016 جنايات الزيتون ، وهم أحمد عبدالسلام منصور وكنيته "أبوتراب"، ومحمد حسن محمد محفوظ، ومحمد مجدي أبوالخير إبراهيم وكنيته "أبومصعب"، عدة اتهامات منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بدولة سوريا، والإلتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، والاشتراك في الهجوم الإرهابي على فندق الغردقة، والتخابر مع من يعمل لمصلحة جماعة مقرها خارج "تنظيم داعش الإرهابي" للقيام وتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، والشروع في قتل أولفسون سامى اليكسندر وآخرين عمدا مع سبق الإصرار، وحيازة أسلحة نارية بيضاء ومتفجرات "3 سكاكين وحزامين ناسفين هيكليين ومسدس صوت".