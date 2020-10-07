وزير خارجية بريطانيا يرحب بزيارة رئيس أوكرانيا للندن "حليف رئيسي للمملكة"

رحب دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، بزيارة فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، للعاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا بلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "مرحبا بكم في لندن، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تعتبر أوكرانيا حليفًا رئيسيًا للمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم التجارة بين أوكرانيا والمملكة المتحدة 1.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة السياسية والتجارة الحرة والاستراتيجية غدًا، سنعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".

واستقبل الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، فى قصر باكنجهام، اليوم الأربعاء، ونشر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها :"عقد دوق ودوقة كامبريدج اليوم لقاءً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، في قصر باكنجهام".

ومن جهة أخرى أكد دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، أن المجتمع الدولى لن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان فى هونج كونج وشينجيانج، داعيا الصين للاعتراف باتساع القلق فى المجتمع الدولى.

وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إلى جانب 38 دولة، أخذت المملكة المتحدة اليوم زمام المبادرة في الدفاع عن حقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانج، ندعو الصين إلى الاعتراف باتساع القلق، المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان".