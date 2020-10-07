اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية بريطانيا يرحب بزيارة رئيس أوكرانيا للندن "حليف رئيسي للمملكة"

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:39 م
وزير خارجية بريطانيا يرحب بزيارة رئيس أوكرانيا للندن "حليف رئيسي للمملكة" دومينيك راب وزير خارجية بريطانيا
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رحب دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، بزيارة فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكرانى، للعاصمة البريطانية لندن، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين المملكة المتحدة وأوكرانيا بلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي. وقال راب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "مرحبا بكم في لندن، الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تعتبر أوكرانيا حليفًا رئيسيًا للمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم التجارة بين أوكرانيا والمملكة المتحدة 1.5 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، من خلال التوقيع على اتفاقية الشراكة السياسية والتجارة الحرة والاستراتيجية غدًا، سنعزز الروابط التاريخية بين بلدينا".
 
دومينيك راب
دومينيك راب
 
واستقبل الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، فى قصر باكنجهام، اليوم الأربعاء، ونشر الحساب الرسمى لدوق ودوقة كامبريدج عبر تويتر، صورة من اللقاء، وعلق عليها :"عقد دوق ودوقة كامبريدج اليوم لقاءً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا، في قصر باكنجهام".
 
ومن جهة أخرى أكد دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، أن المجتمع الدولى لن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان فى هونج كونج وشينجيانج، داعيا الصين للاعتراف باتساع القلق فى المجتمع الدولى.
 
وقال راب فى تغريدة عبر  حسابه الرسمى بتويتر: "إلى جانب 38 دولة، أخذت المملكة المتحدة اليوم زمام المبادرة في الدفاع عن حقوق الإنسان في هونج كونج وشينجيانج، ندعو الصين إلى الاعتراف باتساع القلق، المجتمع الدولي لن يغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان".
 
 
 

وزير خارجية بريطانيا

دومينيك راب

الرئيس الاوكرانى

زيارة رئيس أوكرانيا للندن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دومينيك راب يلتقى رئيس وزراء فيتنام على هامش اجتماع وزراء خارجية آسيان

الأربعاء، 30 سبتمبر 2020 06:10 م

دومينيك راب يتضامن مع يهود العالم بسبب إلغاء احتفالات عيد الغفران جراء كورونا

الأحد، 27 سبتمبر 2020 08:17 م

دومينيك راب: الاقتصاد البريطانى لن يعود قبل يوليو على الأقرب

الإثنين، 11 مايو 2020 10:23 ص

ردود أفعال واسعة بعد نقل "جونسون" للعناية المركزة..وزير الخارجية البريطانى يتولى مهام الحكومة.. دومينيك راب:سنواصل أداء مهامنا بفعالية.. زعيم حزب العمال الجديد: أخبار حزينة بشكل رهيب.. وعمدة لندن:نصلى كى يتعافى

الإثنين، 06 أبريل 2020 11:45 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة