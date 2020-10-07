وزير الزراعة يفتتح برنامج مسرح طنطا احتفالاً بالعيد القومى لمحافظة الغربية.. صور

الغربية عادل ضرة

افتتح السيد القصير وزير الزراعة يرافقه محافظ الغربية معرض قصر الثقافة بمسرح طنطا والذي بدأ عرض فرعوني للأطفال، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وتقدم الحفل الفنانة حنان شوقي بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والمهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية وأعضاء مجلس الشيوخ.

من ناحية أخرى زينت صور الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة واللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ابن محافظة الغربية والمبتهل الشيخ سيد النقشبندي والفنان محمد فوزي والشيخ محمود خليل الحصري والدكتور أحمد خالد توفيق أبناء محافظة الغربية طابور العرض الذي نظمته محافظة الغربية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة.

وانطلق طابور العرض بمنطقة الاستاد بطنطا بحضور القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وشهد العرض استعراض مجالس المدن والأحياء للسيارات الخاصة بهم والتي تزينت بالورود وأعلام مصر على أنغام الأغانى الوطنية، كما شارك في العرض سيارات الإسعاف.

وطافت السيارات شارع الاستاد، أعقبه عرض فني لطلاب التربية والتعليم تحت إشراف المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

كما شارك الطلائع والفرق الرياضية في العرض بتقديم عروض رياضية مختلفة.