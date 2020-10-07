اليوم السابع
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وزير الرى يبحث حلول خفض منسوب مياه الصرف الزراعى فى الواحة بمطروح.. صور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:52 م
وزير الرى يبحث حلول خفض منسوب مياه الصرف الزراعى فى الواحة بمطروح.. صور جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة
مطروح – حسن مشالي

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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء ، الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عددا من القيادات التنفيذية والشعبية بالواحة، فى إطار زيارته لمدة يومين لواحة سيوة، لبحث حلول عاجلة لخفض زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة، والعمل على خفض منسوب الماء الأرضى، بما يساهم فى تحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع والمشروعات الزراعية بالواحة بهدف تحسين الإنتاجية الزراعية والحفاظ على طبيعة الواحة.

تفقد وزير الرى والموارد المائية ومحافظ مطروح مصرف الإذاعة البالغ طوله 20 كم، واستمع الى شرح حول أهمية المصرف لنقل المياه من بحيرة سيوة الى القطاع الشرقى باعتبارها منطقة توسعات واستصلاح اراضى جديدة ، كما تفقد محطة الخلط بمنطقة الدكرور وخزان تجميع المياه من المصارف بمنطقة الكاف.

 وتشمل زيارة وزير الرى لواحة سيوة على مدار اليومين زيارة خززان الكاف لاعادة استخدام مياه مصرف الاذاعة عن طريق الخلط وكذلك محطتى أغورمى وخفض المنسوب، وكذلك زيارة منطقة الطبطاح ومرتزاق المقرر ريها بمياه مصرف الشحايم بعد ربطه بمياه مصر الاذاعة ، وزيارة شبكة الخلط للبئر العميق والابار السطحية بمنطقة خنيس، وتفقد البئر العميق الجارى انشاؤه بمنطقة بنى بير، بالإضافة الى زيارة أرض الشباب منطقة زهرة على مساحة 30 فدانا ،والتى تم تكيب شبكة رى حديث بها، كذلك زيارة محطة الصرف ببهى الدين ، وعين زفان الطبيعية التى تم تطويرها ، وزيارة محطة صرف فطناس 1، وكذلك بئر سطحى بمحطة الصرف التى تم التحكم به، ولقاء مع اللجنة الدائمة للرى والصرف بالواحة وشيوخ الواحة.

 

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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة

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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة

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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة

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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة

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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة
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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة

 

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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة

 

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جولة وزير الرى ومحافظ مطروح بمصرف الاذاعة

 


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