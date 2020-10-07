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وزير التعليم يؤكد تقسيط المصروفات الدراسية على 4 دفعات تيسيرا على أولياء الأمور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:07 م
وزير التعليم يؤكد تقسيط المصروفات الدراسية على 4 دفعات تيسيرا على أولياء الأمور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات له اليوم، أن تقسط المصاريف خلال العام الدراسى على دفعتين أو أربع دفعات على أن يتم استكمالها قبل نهاية العام الدراسى للتيسير على أولياء الأمور.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2020،2021، لطلاب المدارس الحكومية، موضحة أنه فى مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائى 300 جنيه، ومن الصف الرابع حتى الثالث الإعدادى 200 جنيه، ومن الصف الأول الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى 500 جنيه، وصفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته 200 جنيه.

 

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن الفئات التى تم إعفاؤها من المصاريف، وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التصامن، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثا بدون دخل ثابت، وأبناء مصابى الثورة، طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة بالبحر الأحمر ومدارس شمال سيناء، وطلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس التعليم المجتمعى، والطلبة المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس".

 

 

 


التربية والتعليم

المصروفات الدراسية

تقسيط المصروفات الدراسية

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