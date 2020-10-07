وزيرة الهجرة: وضعنا خطة متكاملة لإعادة المصريين العالقين بالخارج خلال أزمة كورونا

كتب إبراهيم سعيد - أحمد عرفة

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة المصريين العالقين بالخارج خلال أزمة تفشى فيروس كورونا، موضحة أن الوزارة تتعامل مع المصريين بالخارج من خلال سلسلة من الاجتماعات مع الاتحادات والكيانات، متابعة: أقوم بالرد على التليفون ليلا ونهار وخصوصا الوتس آب.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، خلال برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرات مثل "مصر تستطيع وإحياء الجذور" هي مبادرات أطلقتها وزارة الهجرة لربط المصريين فى الخارج بوطنهم الأم.

ولفتت وزيرة الهجرة، إلى أن مبادرة مراكب النجاة تهدف إلى تقديم حلول بديلة لمن يفكر في الهجرة غير الشرعية، حيث نستهدف مختلف الفئات العمرية برسائل توعية حول خطورة الهجرة غير الشرعية، كما أن هناك استخدام للواتس آب للتواصل مباشرة مع المصريين بالخارج وتلقى مشكلاتهم.