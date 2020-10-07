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وزارة الدفاع الأمريكية تعلن اقتراب عدد المصابين بالجيش من 70 ألف شخص

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:08 م
وزارة الدفاع الأمريكية تعلن اقتراب عدد المصابين بالجيش من 70 ألف شخص الجيش الامريكى
كتب أحمد عرفة

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن عدد العسكريين المصابين بفيروس كورونا في صفوف القوات المسلحة الأمريكية اقترب من 70 ألفا، مسجلاً زيادة بأكثر من 7% خلال أسبوعين.

ووفقًا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الفيروس وصل إلى 47658 عسكريًا و10751 فردًا يؤدون الخدمة المدنية في الجيش، و6377 شخصًا من أفراد عائلات العسكريين، إضافة إلى 4481 شخصًا من موظفي الشركات المقاولة مع البنتاجون.

وحتى الآن بلغ عدد المتوفين جراء الفيروس في الجيش الأمريكي 98 شخصًا، بينهم 8 عسكريين و60 شخصًا في الخدمة المدنية.

 

 

 

 


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