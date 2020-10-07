هل الأطفال المصابون بالشلل الدماغى أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟

كتبت هند عادل

الشلل الدماغي عبارة عن مجموعة من الاضطرابات العصبية التي تؤثر على قدرة الشخص على الحركة والحفاظ على التوازن والوضعية، ووفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS أكد الخبراء أن فيروس كورونا والشلل الدماغي يمكن أن يكونا مزيجًا مميتًا، وكشف الدكتور فينكاتارامانا ، رئيس قسم علوم الأعصاب بمستشفى بي جي إس جلينيجلز العالمي بالهند عما إذا كان الأطفال المصابون بهذه الحالة معرضين بشكل أكبر للإصابة بفيروس كورونا .

ما هو الشلل الدماغي؟



الشلل الدماغي هو اضطراب في الدماغ ينتج عن تلف الدماغ إما أثناء حياة الجنين أو أثناء فترة ما قبل الولادة أو بعد الولادة مباشرة. نتيجة لذلك ، هناك تأخير في التطور النفسي الحركي والتطور المعرفي للطفل تعتمد شدة الضعف على مدى تلف الدماغ وبالتالي ، فإن مدى انتباههم وفهمهم وقدرتهم على التعلم والذاكرة ستتأثر بشكل كبير بصرف النظر عن الإعاقات الحركية مثل التشنج أو خلل التوتر العضلي، يعاني معظمهم من تشنجات أو نوبات مصاحبة تزيد من تعقيد المشكلة المذكورة أعلاه وكذلك تتطلب أدوية طويلة الأمد.

هل يزيد الشلل الدماغي من خطر إصابة الطفل بـفيروس كورونا ؟



لا يستطيع الأطفال المصابون بالشلل الدماغي حماية أنفسهم بشكل كافٍ ولا فهم المواقف والتفاعل معها بشكل مناسب بسبب اعاقتهم هذا يجعلهم عرضة للعديد من المخاطر مثل العدوى والإصابات التي تتطلب الإشراف والحماية المستمر أصابت عدوى COVID-19 الناس في جميع أنحاء العالم تم الاعتراف بالعديد من التدابير الوقائية والاحتياطات وتبنيها من قبل الناس.

لكن هؤلاء الأطفال لن يفهموا خطورة الموقف ولن يفهموا ويتعلموا الإجراءات الوقائية لتنفيذها بدقة طوال الوقت لذلك ، فهم واحد من عدة مجموعات معرضة بشكل كبير للإصابة بحالات خطيرة من عدوى فيروس كورونا ، إلى جانب الظروف الصحية الأساسية وكبار السن.

بالإضافة إلى ذلك ، هم عرضة للإصابة بالتهابات الرئة ووجد أن المناعة العامة منخفضة في هذه المجموعة بسبب النوبات هناك نظرًا لأنهم لا يستطيعون التكيف مع أنفسهم ، يحتاج المرء دائمًا إلى التأكد من توفير جميع الاحتياطات لهم في المنزل والمدرسة ومناطق النشاط الأخرى مثل غرف اللعب وغرف العلاج وكذلك مناطق إعادة التأهيل.

نصائح للآباء ومقدمي الرعاية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي



- يجب ضمان التباعد الجسدي الكافي لتجنب الإصابة بالعدوى.

- يجب أن يقتصر هؤلاء الأطفال على المنازل ما لم يكن هناك ما يبرر ذلك.

- يجب تجنب الرحلات والسفر غير الضرورية.

- المصدر الرئيسي الآخر للعدوى بالنسبة لهم هو من الوالدين والبالغين الآخرين في المنزل والمعالجين والأطفال الآخرين أثناء وقت اللعب من الضروري أن يتخذ البالغون في المنزل جميع الاحتياطات لضمان عدم إحضار العدوى إلى المنزل عندما يكون هناك اشتباه في الاتصال ، يجب غسل أيدي هؤلاء الأطفال جيدًا وكذلك الاستحمام.

- اتباع النظافة التنفسية الجيدة.

- يجب تدريب الأطفال الأكبر سنًا على ارتداء الأقنعة.