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نهى السادات:" وقت حرب أكتوبر كنت بزن على بابا عشان أعرف ميعاد فرحى "

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 12:06 ص
نهى السادات:" وقت حرب أكتوبر كنت بزن على بابا عشان أعرف ميعاد فرحى " نهى السادات
كتب عامر مصطفى

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كشفت نهى السادات، ذكرياتها مع نصر أكتوبر، قائلة:" كانت فى منزل والدى وكنت صغيرة فى السن وكنت مخطوبة، قائلة:" كنت مخطوبة وقتها وكنت بزن على بابا الله يرحمه وأققله هتعملى فرح كبير يقلى إن شاء الله، وأرجع أزن وأققله امتى يقلى قريباً إن شاء الله وكنت أنا مش مبطلة زن وقتها وأكرر السؤال ويرد بنفس الاجابة قريباً إن شاء الله كان "بياخدنى على أد عقلى".

 

أضافت فى لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة " ON" قائلة " مكنش فى بالى حاجه وقتها غير الفرح وترتيباته وهو لم يشعرنا باية تغيرات فى حياتنا اليومية كنا بنروح المدرسة والجامعة عادى ولم نشعر باية مؤشرات غير عادية وقتها.

وتلتقط أطراف الحديث جيهان الابنة الاصغر للرئيس السادات قائلة " كنت صغيرة فى السن وقت ذكرى انتصار السادس من أكتوبر وعدت للمنزل فوجئت بأن الحرب إندلعت".

وتذكر جيهان، أن والدها قبل حرب أكتوبر كان يتابع أفلام حربية وكنت أطالبه بتغيير نوعية الافلام وكان رده "معلش يابنتي"، واستطردت:" خلانا نتفرج على أفلام حرب كتيرة جداً.

 


اسرة السادات

اغتيال السادات

جيهان السادات

أبناء السادات

ذكرى أكتوبر

حرب أكتوبر

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