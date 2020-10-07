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نقابة الأطباء تنعى الدكتور محمد جودة بعد وفاته بفيروس كورونا

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:09 م
نقابة الأطباء تنعى الدكتور محمد جودة بعد وفاته بفيروس كورونا الشهيد الدكتور محمد جوده مرغني خطاب
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد جودة مرغنى خطاب، ممارس عام بالدقهلية، الذى توفى بمستشفى ميت غمر المركزى، نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، داعيه الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى أنه الشهيد الـ (183).
 
من ناحيتها، كانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، أنها بالتعاون مع اتحاد المهن الطبية تقدم مساهمة مالية دراسية لأولاد المتوفيين من الأطباء لمن هم ما زالوا فى مراحل التعليم سواء الجامعى أو ما قبل الجامعي، على أن يكون التعليم حكومى فقط سواء مدارس أو جامعات، ويمكن تقديم طلب الحصول على المساهمة فى النقابة العامة أو الفرعيات، على أن يرفق بالطلب شهادة الوفاه و قيد دراسى للأبناء.
 
وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة، فى بيان، أن المساهمة مقدمة من صندوق دعم الأطباء فى الكوارث والأزمات بالنقابة العامة للأطباء، وتكون بحد أقصى 4000 جنيه فى العام الدراسى ، بالإضافة الى 2000 جنيه مقدمة من اتحاد المهن الطبية وبذلك يكون إجمالى المساهمة 6000 جنيه فى العام.
 
وأكدت الدكتورة إيمان سلامة أن تلك المساهمة كانت تقدم باستمرار خلال الأعوام السابقة، وتسعى نقابة الأطباء الى زيادة قيمتها خلال السنوات القادمة.

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