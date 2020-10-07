اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الغربية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:40 م
نائب رئيس جامعة طنطا يشارك فى الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الغربية جانب من الاحتفال
الغربية عادل ضرة

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شارك الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، مساء اليوم، في الاحتفال الذى نظمته محافظة الغربية بقيادة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية احتفالًا بعيدها القومى والذى يواكب ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد.

شارك فى الاحتفالية الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وجمع من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

من جانبه قدم نائب رئيس جامعة طنطا التهنئة للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة الذى جسد شجاعة وبسالة شعب الغربية ضد الحملة الفرنسية، كما قدم التهنئة لجموع المصريين بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

 


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