مقترح بكفر شكر لإنشاء موقف مجمع للقضاء على المواقف العشوائية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه تم إدراج مقترح إنشاء مجمع مواقف بمدينة كفر شكر فى مساحة أرض بالإدارة الزراعية بطريق بنها المنصورة التى تبعد عن مدخل المدينة ما يقرب من 300 متر تقريبا، بهدف خدمة وراحة المواطنين وأصحاب السيارات.

وأضاف "رفعت" فى تصريحات صحفية، أنه يوجد موقفان عشوائيين بالمدينة بالبر الشرقى وبالبر الغربى، وبهم 6 خطوط، بإجمإلى 261 سيارة، مخصص لنقل الركاب إلى عددا من المناطق الحيوية داخل وخارج المحافظة، والتى من شأنها التسهيل على الطلاب والمسافرون، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن فكرة نقل الموقف الحالى الكائن فى مدخل المدينة ويسبب فى تكدس مرورى وزحام للمواطنين بطريق بنها المنصورة، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تطوير ونقل الموقف العمومى لسيارات المدينة ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بكافة الخدمات والمرافق والمشروعات الخدمية المقدمة للمواطنين للارتقاء بمستواهم وتحسين الأوضاع المعيشية لهم فى شتى المجالات.

وأوضح رفعت، أن الموقف العمومى المقرر انشاءه بمساحة أرض بالإدارة الزراعية بطريق بنها المنصورة سوف يقضى على الزحام والتكدسات المرورية بمدخل المدينة وبخدمة المواطنين وأصحاب السيارات والمسافرون، قائلا "إننا نبذل قصارى جهدنا للارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية للمواطنين وتطوير واكتمال كافة الخدمات والمرافق بالمدينة والقرى".

يذكر أن مدينة كفر شكر المدينة الوحيدة على مستوى محافظة القليوبية بدون موقف عمومى للسيارات وتشهد عشوائية كبيرة وفوضى مرورية بمدخل المدينة بسبب المواقف العشوائية والتوك التوك الذي يغلق مدخل المدينة ويغضب المواطنين حيث أنه كان يوجد برتوكول بين محافظة القليوبية ووزارة الزراعة لإقامة موقف المدينة فى مكان الإدارة الزراعية وتم وضع حجر الأساس فى عام 2008 ولكن دون جدوى حتى الآن.