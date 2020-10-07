اليوم السابع
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الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:20 م
خالد صلاح
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مطران الكاثوليك بالأقصر يترأس احتفال خريجى الثانوية والجامعات.. صور

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 02:47 م
مطران الكاثوليك بالأقصر يترأس احتفال خريجى الثانوية والجامعات.. صور جانب من الاحتفال

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احتفلت لجنة الشباب بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بالأقصر بأبنائها الخريجين من مرحلتى الثانوية والجامعية لعامى 2018 -2020، وقد حضر الاحتفال الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة "الأقصر" للأقباط الكاثوليك، والأب أثناسيوس حنين، والأب ماركو ناجى، والأب أمجد عزت رعاة الكنيسة، بالإضافة إلى الشباب والشابات المُحتفَى بهم وأسرهم.
 
وتضمن الحفل عدة فقرات، ومنها كلمة الأب أثناسيوس، وكلمة للأنبا عمانوئيل، وقد اختتم الاحتفال بتكريم الخريجين، مع التقاط الصور التذكارية مع الأسقف والآباء الرعاة، وعقب ذلك، تم تلاوة الصلاة الختامية، كما منح الأنبا عمانوئيل البركة الرسولية للحضور.
 
جانب من الاحتفال (2)
جانب من الاحتفال 

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الاحتفال 

جانب من الاحتفال (3)
جانب من الاحتفال

جانب من الاحتفال (4)
جانب من الاحتفال 

جانب من الاحتفال (5)
جانب من الاحتفال 

جانب من الاحتفال (1)
جانب من الاحتفال 

 


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