مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بأسوان

أسوان - صلاح المسن

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بمركز إدفو شمال أسوان، وتم نقل المتوفى لمشرحة إدفو العمومية والمصابين إلى مستشفى إدفو العام، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتلقت الأجهزة المختصة بأسوان، بلاغا بوقوع حادث مرورى بالطريق الصحراوى الغربى مصر أسوان المار على محافظة أسوان فى زمام مركز إدفو ناحية الكيلو 90، وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.

وأسفر الحادث عن وفاة ''م . و'' 33 سنة كدمات متفرقة بالجسم وإصابة '' م . ع'' 44 سنة وإصابة ''ي .ع'' 34 سنة بكدمات متفرقة بالجسم وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بسبب اختلال فى عجلة القيادة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الصحراوي الغربي مصر أسوان.