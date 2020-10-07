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مصدر أمنى ينفى شائعات اختطاف فتيات المدارس بالإسكندرية

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 09:06 م
مصدر أمنى ينفى شائعات اختطاف فتيات المدارس بالإسكندرية الشرطة المصرية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نفى مصدر أمنى صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت من إدعاءات حول تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية، وأن الواقعة تتلخص فى بلاغ أهلية طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجرى حالياً فحص البلاغ المشار إليه.

 


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