اليوم السابع
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مرضى فيروس كورونا فى إندونيسيا يتحدون "كوفيد 19" بتمارين الجمباز.. صورة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:08 م
مرضى فيروس كورونا فى إندونيسيا يتحدون "كوفيد 19" بتمارين الجمباز.. صورة مرضى يتحدون كوفيد 19 بتمارين الجمباز
كتب محمد سعودي

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تحدى العديد من المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، مرضهم (كوفيد 19) من خلال ممارسة التمارين الرياضية وبالتحديد (الجمباز)، وذلك تحت قيادة مدرب جمباز غير مصاب بالفيروس التاجي إلا أنه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية للحماية من عدوى فيروس كورونا.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، صورة لأشخاص مصابون بفيروس كورونا المستجد إلا أنهم لا يشتكون من أي أعراض وخيمة لـ(كوفيد 19)، حيث أظهرت الصورة المرضى وهم يمارسون تمارين الجمباز بقيادة مدرب جماز غير مصاب بالمرض في كارواشي بإندونيسيا.

مرضى فيروس كورونا في إندونيسيا يتحدون كوفيد 19 بتمارين الجمباز
مرضى فيروس كورونا في إندونيسيا يتحدون كوفيد 19 بتمارين الجمباز

مدرب الجمباز يدرك جيدا خطورة فيروس كورونا المستجد وسرعة انتشاره من شخص لآخر، ولذلك حرص على ارتداء البدلة الوقائية والكمامة وغطى جسده بالكامل لمنع وصول الفيروس إليه.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات لوزارة الصحة في إندونيسيا تسجيل 4538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد اليوم الأربعاء ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 315 ألفا و714 حالة.

وأظهرت البيانات كذلك تسجيل 98 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى 11472 حالة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء "رويترز".


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