مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يلتقى وزيرة التعاون الدولى وشيخ الأزهر

كتبت رباب فتحى

التقى اليوم في مصر جون بارسا ، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID بالإنابة، وكبير مستشاري الحرية الدينية الدولية سماح نوركويست ، ونائب مساعد الرئيس سارة ماكين ، الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التعاون الدولى ، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف .

وخلال يومهم الثاني في القاهرة ، التقى القائم بأعمال مدير البرنامج ، برفقة السفير الأمريكي جوناثان كوهين ، بوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط التي أعلنت أن الولايات المتحدة ، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، تستثمر 22.8 مليون دولار إضافية في اتفاقية مدتها 5 سنوات بقيمة 113 مليون دولار مع وزارة التعاون الدولي لتحسين بيئة الاستثمار وتمكين المرأة من الانضمام إلى القوى العاملة.

كما التقى القائم بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جون برسا، والسفير كوهين والوفد بالإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب ثم مفتي الجمهورية الشيخ شوقي إبراهيم عبد الكريم علام. كما التقى الوفد بمنظمة أطفال ستيفن الدينية وقاموا بجولة في مقبرة البساتين، المستفيدة من برنامج صندوق السفير الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي.

ثم زار الوفد حديقة الأزهر والتقى بشبكة الآغا خان للتنمية لمعرفة كيف ساعدت الاستثمارات الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، في تحويل الحديقة إلى مساحة خضراء مشتركة ودمجت خزانات المياه الممولة من الولايات المتحدة والتي توفر مياه الشرب النظيفة لـ 30 في المائة من سكان القاهرة.



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