محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

استعرض اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، المشروعات القومية التى تشهدها المحافظة، ونتائج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء للمحافظة، وما أثمرت عنه الزيارة من حلول للعديد من المشكلات التى تئن منها المحافظة خلال السنوات الماضية، ومنها مشروع الإسكان الاجتماعى، وسوء حالة الطرق.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها محافظ كفر الشيخ أثناء احتفالية المحافظة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالمركز الثقافى بحضور عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء إسلام صلاح، رئيس فرع الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبرارى، وإسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، وهيام الطباخ معاون محافظ كفر الشيخ، وأشرف أو جُليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، ووكلاء الوزراء وعدد من رؤساء المدن، وعدد كبير من أهالى المحافظة وطلاب التربية والتعليم.

وافتتح محافظ كفر الشيخ معرض الفن التشكيلى لـ20 من فنانى المحافظة، يضم 50 لوحة، منها لوحات وأعمال نحتية، وأعمال حرف بيئية، وأعمال خاصة بالتمكين الثقافى لذوى الاحتياجات الخاصة، وتضمن الاحتفال عدد من الأغانى الوطنية لفرقة الموسيقى العربية بكفر الشيخ، وشعر وطنى ألقتها الطالبة منه علاء الدين، بالصف الأول بمدرسة الزهور الرسمية للغات.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن احتفالنا بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة يعيد للأذهان ما قامت به قواتنا المسلحة بأروع المعارك العسكرية بعبور قناة السويس، واجتياح خط بارليف، وتدمير حصون العدو فى الضفة الغربية، وسجل التاريخ أبهى وأروع إنجازات وانتصارات وتضحيات رجال القوات المسلحة البواسل داعياً الله أن يحفظ مصر وشعبها العظيم من كل مكروه وسوء فى ظل القيادة السياسية الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ،تعرف على طبيعة المشكلة التى يعانى منها أكثر من 12 ألف حاجز للوحدات السكنية، وعدم وجود أراضى أملاك دولة داخل مدينة كفر الشيخ، ومعظم الأراضى تابعة لجهات الولاية، وتابع ما تم انشاءه من 28 عمارة كمرحلة أولى، ووافق على تخصيص عدد من الأراضى لإقامة إسكان اجتماعى عليها تم استقطاعها من جهات الولاية، لحل مشكلة الإسكان نهائياً.

وقال محافظ كفر الشيخ، جارى إنشاء محور شرقى ومحور غربى داخل مدينة كفر الشيخ بغرض إنشاء مناطق عمرانية جديدة، وجارى العمل بطريق كفر الشيخ دسوق المزدوج، مؤكداً سيتم فتح 20 فصلاً بـ7 مدارس زراعية للاستزراع السمكى، وفتح فصلين للتعدين، لربط التعليم بسوق العمل، مشيداً بجامعة كفر الشيخ وتأهيل كلية الثروة السمكية والمصائد للطلاب لسوق العمل .

وأكد أنه جارى الانتهاء من عدد من الطرق تربط بين فوه ومطوبس والطريق الدولى الساحلى بعدد من المحافظات المجاورة، كما أن رئيس مجلس الوزراء وافق على توسعة جامعة كفر الشيخ لتشمل كليات جديدة.



محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر (2)



محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر (3)



محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر (4)



محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر (5)



محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر (6)



محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر (7)



محافظ كفر الشيخ يستعرض المشروعات القومية خلال احتفالات أكتوبر (8)