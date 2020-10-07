محافظ سوهاج يتفقد منتجات الأثاث والنسيج المشاركة فى معرض "تراثنا".. صور

سوهاج - محمود مقبول

تفقد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج اليوم، يرافقه الدكتور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، المنتجات المشاركة من تكتلى "صناعة الأثاث بطهطا، والتلى والنسيج بجزيرة شندويل" فى معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية برعاية السيد رئيس الجمهورية، والمقام خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري، والذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة .

وأشاد المحافظ بمستوى المنتجات من الأثاث والتلى والنسيج التى ستشارك فى المعرض، مشيرا إلى أنها طفرة فى صناعة الأثاث بطهطا، والتلى والنسيج بجزيرة شندويل بمركز سوهاج، حيث تعد بداية موفقة وقفزة للتنمية فى صناعة الأثاث والنسيج بالمحافظة، لافتا إلى أهمية المعرض فى التسويق للمنتجات والحرف التى تتميز بها المحافظة، وفتح أسواق لمنتجاتنا بمحافظات الصعيد والمحافظات السياحية، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعات الحرفية والإنتاجية التى يشتهر بها أبناء الصعيد، حيث وجه السيد رئيس الجمهورية بتخصيص مبلغ 50 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر للترويج لتلك الحرف والمنتجات ودعم تسويقها محليا وخارجيا .

ومن جانبها أوضحت المهندسة عبير الطيب مسئول التكتلات الإقتصادية بوحدة التنفيذ المحلية ببرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر أنه تم تخصيص 11 جناح بالمعرض لتكتلى الأثاث بطهطا، والتلى والنسيج بجزيرة شندويل، بمشاركة 13 عارضة من السيدات التى تعمل فى تكتل التلي، و5 عارضين لعرض قطع الأثاث التى ستكون نموذج لما تم من تحديث فى صناعة الأثاث، مشيرة إلى إعتماد مبلغ 92 مليون جنيه من خطة برنامج تنمية صعيد مصر 20/21؛ لتنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة.



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا



المحافظ يتفقد المنتجات التراثية المشاركة في معرض تراثنا