محافظ السويس يطالب أعضاء المجلس القومى للمرأة بتكثيف العمل والتوعية

السويس - السيد فلاح

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، على أن دور المرأة أساسي فى المجتمع عبر العصور وفى جميع المجالات لبناء الدولة ودعم جميع قضايا الوطن، وجاء ذلك خلال لقاء محافظ السويس بأعضاء المجلس القومى للمرأة بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام والاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام المساعد للمحافظة وفوزية عبد الله، مقرر المجلس القومى للمرأة ورئيس المجلس الهلال الأحمر المصري لفرع السويس.

وخلال اللقاء، أكد محافظ السويس على المجلس القومى للمرأة على اهمية التوعية والمساهمة فى تنظيم دورات للشباب والفتيات المقبل على الزواج للتوعية بالبعد عن المشاكل الاسرية التى تؤدى الى التفكك الأسرى والطلاق الذى يهدم المجتمع.

وفى لقائه بأعضاء الهلال الأحمر المصرى لفرع السويس قدم صقر الشكروالتقدير لما يقدمه الهلال الأحمر بالسويس من خلال خدمات جليلة ، منها الاسعافات الاولية و التبرع بالدم وتعقيم وتطهير المنشآت والمصالح الحكومية ومراكز الشباب مؤكداً على اهمية اختيار المكان والمنطقة التى يتم تطهيرها والتركيز على المناطق العشوائية التى تستحق اعمال التطوع.

وأكد محافظ السويس علي دور الهلال الأحمر التنسيق مع الصليب الاحمر الدولى فى فترات الحروب و التحديات الكبيرة فى العالم وهو منظومة تخدم الإنسانية كما حدث أثناء الحرب من خلال عمل تطوعى كبير شهد له الجميع فى جميع المجالات.

وطلب صقر من الهلال الأحمر تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة وتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية و الوقائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد اللواء عبد المجيد صقر، على أن محافظة السويس قادمة للامام خلال الفترة المقبلة وسوف تنفذ بها عدة مشروعات تنموية لصالح المواطن السويسى، مشيراً إلى أن الدولة تدعم فى عدة مجالات و سوف نرى السويس قريباً من اجمل المحافظات فالسويس مدينة باسلة عانت الكثير من ويلات الحروب ودافعت بكل ماتملك من اجل الوطن لذا تستحق كل تقدير واهتمام.

وفى نهاية اللقاء استعرضت المهندسة فوزية عبدالله نشاط ودور المجلس القومى للمرأة والهلال الاحمر فرع السويس خلال الفترة السابقة.

عقدت اللقاء بمقر المجلس القومي للمرأة لفرع السويس وقدمه محمد قاسم عضو المجلس الهلال الأحمر المصري بالسويس بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة وأعضاء وشباب الهلال الأحمر المصري.



محافظ السويس يطالب أعضاء المجلس القومى للمرأة محافظ السويس يطالب أعضاء المجلس القومى للمرأة



محافظ السويس يطالب أعضاء المجلس القومى للمرأة محافظ السويس يطالب أعضاء المجلس القومى للمرأة



محافظ السويس يطالب أعضاء المجلس القومى للمرأة



محافظ السويس يطالب أعضاء المجلس القومى للمرأة