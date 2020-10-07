اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يستجيب لمطلب والد الشهيد بإطلاق اسمه على مدرسة العصافرة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:59 م
محافظ الدقهلية يستجيب لمطلب والد الشهيد بإطلاق اسمه على مدرسة العصافرة محافظ الدقهلية مع والد الشهيد
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، "والد" الشهيد جندى قوات مسلحة إيهاب يسرى فوزى الغريب محمد من قرية العصافرة مركز المطرية والذى استشهد فى أوائل سبتمبر 2020 فى العريش  بشمال سيناء.

 

حضر اللقاء محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، واستمع محافظ الدقهلية خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات والد الشهيد، وقرر المحافظ إحالة مطلب والد الشهيد بإطلاق اسمه على المدرسة الابتدائية بالعصافرة مسقط رأسه تخليدا لذكراه إلى لجنة المسميات التاريخية بالمحافظة، لدراسته وفقا للقواعد القانونية لإطلاق أسماء الشهداء وتخليد ذكراهم.

 

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة والمصريين جميعا لا يمكن أن ينسوا هؤلاء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وان تنعم مصر بالأمن والأمان، وتسير قدما نحو التنمية والبناء والاستقرار.

 

وأضاف المحافظ أن كافة أجهزة الدولة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء تكريما لأرواحهم الطاهرة.

 

 وفى ذات السياق، وجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة المطرية بالمتابعة الجادة لمطلب والد الشهيد مع اللجنة المشار إليها وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والرعاية لأسرة الشهيد وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مع الأجهزة التنفيذية المختصة عملا على راحتهم.

 

وفى سياق متصل، وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة على جهودهم المستمرة لحماية مصر داخليا وخارجيا وتوفير الأمن والأمان للوطن ليستمر قدما فى معركته للبناء والتنمية والاستقرار.

WhatsApp Image 2020-10-07 at 12.45.56 PM (1)
 
 
WhatsApp Image 2020-10-07 at 12.45.56 PM
 
 
WhatsApp Image 2020-10-07 at 12.45.55 PM

 


تكريم الشهداء

اطلاق اسم شهيد

مدرسه

القوات المسلحه

الشرطه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الدقهليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة