محافظ الدقهلية يستجيب لمطلب والد الشهيد بإطلاق اسمه على مدرسة العصافرة

الدقهلية شريف الديب

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، صباح اليوم، "والد" الشهيد جندى قوات مسلحة إيهاب يسرى فوزى الغريب محمد من قرية العصافرة مركز المطرية والذى استشهد فى أوائل سبتمبر 2020 فى العريش بشمال سيناء.

حضر اللقاء محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، واستمع محافظ الدقهلية خلال اللقاء إلى مطالب واحتياجات والد الشهيد، وقرر المحافظ إحالة مطلب والد الشهيد بإطلاق اسمه على المدرسة الابتدائية بالعصافرة مسقط رأسه تخليدا لذكراه إلى لجنة المسميات التاريخية بالمحافظة، لدراسته وفقا للقواعد القانونية لإطلاق أسماء الشهداء وتخليد ذكراهم.

وقال محافظ الدقهلية إن الدولة والمصريين جميعا لا يمكن أن ينسوا هؤلاء الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن وان تنعم مصر بالأمن والأمان، وتسير قدما نحو التنمية والبناء والاستقرار.

وأضاف المحافظ أن كافة أجهزة الدولة لا تدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الشهداء تكريما لأرواحهم الطاهرة.

وفى ذات السياق، وجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز ومدينة المطرية بالمتابعة الجادة لمطلب والد الشهيد مع اللجنة المشار إليها وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة والرعاية لأسرة الشهيد وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم مع الأجهزة التنفيذية المختصة عملا على راحتهم.

وفى سياق متصل، وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للقوات المسلحة والشرطة على جهودهم المستمرة لحماية مصر داخليا وخارجيا وتوفير الأمن والأمان للوطن ليستمر قدما فى معركته للبناء والتنمية والاستقرار.