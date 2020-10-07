محافظ الإسماعيلية يتفقد التشغيل التجريبى محطة مياه الشرب بالمستقبل (صور)

الإسماعيلية - السيد فلاح

تفقد اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، واللواء جمال مسعود، سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس أيمن الخضرى، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية والمهندس جمال مصطفى،رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسماعيلية وعدد من القيادات الفنية والتنفيذية بالشركة موقع مشروع محطة مياه الشرب الجديدة بمدينة المستقبل لمتابعة التشغيل التجريبي للمحطة التي يجري تنفيذها على مساحة 11 فدانًا تقريباً بتكلفة 290 مليون جنيها للمرحلة الأولى، بجانب 50 مليون جنيها للشبكات.

وتابع محافظ الإسماعيلية أعمال تشطيبات المرحلة الأولى والتي تصل قدرتها التصريفية إلى 400 لتر/ ثانية بما يعادل 34 ألف مترا مكعبا يوميا ومتابعة بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تستهدف الوصول إلى طاقة تصريفية إجمالية قدرها 800 لتر / ثانية بما يعادل 68 ألف متر مكعب يوميا بانتهاء تنفيذ المشروع بالكامل.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس شركة مياه القناة، أن محطة مياه شرب المستقبل تستهدف تغذية وخدمة 7 مناطق تشمل مدينة المستقبل ومجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من المناطق طريق 36 الحربي.

محافظ الإسماعيلية يتفقد التشغيل التجريبى محطة مياه الشرب بالمستقبل

محافظ الإسماعيلية يتفقد التشغيل التجريبى محطة مياه الشرب بالمستقبل

محافظ الإسماعيلية يتفقد التشغيل التجريبى محطة مياه الشرب بالمستقبل

محافظ الإسماعيلية يتفقد التشغيل التجريبى محطة مياه الشرب بالمستقبل