محافظ أسيوط يعلن تخصيص 400 مليون لتنفيذ مشروعات محاور التنمية

أسيوط -فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن التوسع فى مشروعات رصف الطرق الداخلية بين المراكز والقرى ، والتنسيق مع الهيئة العامة للطرق للإشراف على تنفيذ الأعمال فضلاً عن تكثيف أعمال صيانة الطرق وتقديم الدعم الفنى لتطوير نظم الصيانة وذلك تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق بإعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.

جاء ذلك خلال لقائه باللواء حسين الجندى سكرتير عام محافظة أسيوط ، والمهندس نصر طبيخ رئيس المنطقة السابعة للطرق والكبارى بمحافظة أسيوط ، لاستعراض سبل تنفيذ ودعم مشروعات رصف الطرق وصيانتها بالمحافظة ومتابعة تنفيذ مشروعات المحاور والكبارى الجارى تنفيذها بالمحافظة .

وأكد محافظ أسيوط ، خلال اللقاء – على اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات لافتًا إلى جولاته الميدانية بالقرى والمراكز ومتابعة كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومنها أعمال الرصف التى تتم بالطرق العامة والداخلية لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين شبكة الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان فى ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خطة المحافظة لرصف وصيانة الطرق والتى يتم تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة واستعرض الموقف التنفيذى لبعض المشروعات التنموية منها مشروع محور ديروط العلوى على النيل والذى يجرى تنفيذه بتكلفة مليار و700 مليون جنيه و مشروع محور كوبرى أبوتيج - ساحل سليم على النيل بمحافظة أسيوط بتكلفة 275 مليون جنيه ويكمن أهمية هذا المحور فى خدمة التنمية وتيسير حركة المواطنين يبلغ طول هذا المحور 1500 متر متضمناً كوبرى أعلى النيل بطول 840 متراً وكوبرى أعلى السكة الحديد والطريق الزراعى مصر أسوان بطول 360 متراً بالإضافة للكبارى السطحية على ترعة الفاروقية بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذى لمشروع كوبرى منقباد العلوى على الترعة الابراهيمية والسكة الحديد ومشروع تطوير الطريق الدائرى بمدينة أسيوط وأعمال صيانة وتطوير كوبرى الواسطى العلوى على النيل.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين مسئولى الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون فى مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفنى فى مختلف المشروعات التى سيجرى تنفيذها فى قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة.

كما أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على أهمية التدريبات العملية لإدارة الأزمات والكوارث ومواجهة المخططات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية كالسيول والأمطار والحرائق ، التى قد تتعرض لها المنشأت بالمحافظة لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية بذلك وتضافر الجهود مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وذلك فى إطار سياسة الدولة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات وتدريب العاملين فى الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل مع الأزمات والكوارث وتقليل الخسائر البشرية والمادية مشيراً إلى تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول ضمن خطة المحافظة لتفعيل وسائل السلامة والأمان فى مواقع العمل من خلال المتابعة والمرور على بعض المنشأت والمواقع والمصانع والمخازن التى قد تحتوى على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار بنطاق المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة قد تابع تجربة اخماد حريق بشركة تكرير البترول لمراجعة اشتراطات الحماية المدنية ضد اخطار الحريق واشتراطات السلامة والصحة المهنية حرصًا على سلامة العاملين والمتعاملين مع المصنع حيث تم تنفيذ تجربة عملية على استخدام أدوات الاطفاء ومواجهة الحرائق التى قد تطرأ على الموقع والتأكد من توفر كافة اشتراطات السلامة والحماية المدينة بالمستودع وذلك بحضور مسئولى الحماية المدنية والتموين والقوى العاملة والتنمية الصناعية والشئون الصحية والتفتيش والمتابعة والشئون القانونية والبيئة وبمشاركة أعضاء اللجنة المشكلة لذلك.

يذكر أن محافظ أسيوط كلف أصدر قراراً رقم 803 لسنة 2020 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المنشآت والمصانع والمواقع للتأكد من توافر اشتراطات الحماية المدنية والصحة والسلامة المهنية وذلك إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتوفير عناصر الأمان المختلفة للعاملين فى كافة المواقع والتصدى للمخاطر قبل وقوعها حرصًا على سلامة العاملين بقطاعات العمل المختلفة.



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول



السكرتير المساعد يتابع تنفيذ تجربة إخماد حريق بشركة تكرير البترول