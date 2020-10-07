مجلس النواب الأمريكى يشكك فى التحالف مع تركيا ويطالب بالتعامل معها بحزم

كتب أحمد عرفة

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف: نشكك في أن تركيا حليفة وحان الوقت للتعامل معها بحزم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان: لدينا علم بالتقارير التي تتحدث عن اتجاه تركيا لاختبار منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن وجود منظومة إس-400 في تركيا يتعارض مع التزاماتها كعضو في حلف الناتو.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية : حل هذه المسألة من جانب تركيا هو أمر أساسي لتحقيق تقدم في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.