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مجلس النواب الأمريكى يشكك فى التحالف مع تركيا ويطالب بالتعامل معها بحزم

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:09 م
مجلس النواب الأمريكى يشكك فى التحالف مع تركيا ويطالب بالتعامل معها بحزم رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف: نشكك في أن تركيا حليفة وحان الوقت للتعامل معها بحزم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جوناثان هوفمان: لدينا علم بالتقارير التي تتحدث عن اتجاه تركيا لاختبار منظومة إس-400 الصاروخية الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن وجود منظومة إس-400 في تركيا يتعارض مع التزاماتها كعضو في حلف الناتو.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية : حل هذه المسألة من جانب تركيا هو أمر أساسي لتحقيق تقدم في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

 


مجلس النواب الامريكى

البنتاجون

تركيا

أمريكا

امريكا وتركيا

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