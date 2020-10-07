ما هو التعليم الهجين وكيفية تطبيقه فى العام الدراسى الجديد؟

كتب محسن البديوى

أعلنت وزارة التعليم العالى، خطة تطبيق نظام التعليم الهجين، حيث تعتمد على الدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد.

ويقوم نظام التعلم الجديد "الهجين" على المزج بين نظام التعلم وجهًا لوجه، والتعلم عبر الإنترنت، وجرى اعتماده على نطاق واسع عبر التعليم الجامعى مع إشارة بعض العلماء فى الخارج إلى أنه "النموذج التقليدى الجديد للتعليم" أو "الوضع الطبيعى الجديد للتعلم".

وأوضح وزير التعليم العالى أنه من المقترح خلال هذه الخطة أن يتمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذى يسهم فى تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق الاستفادة الأمثل من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات.

وتتضمن خطة الوزارة لتطبيق التعليم "الهجين" 3 محاور، وهي: التعلم، والتقييم، والأنشطة والخدمات، حيث سيتم تقسيم الطلبة فى مرحلة "التعليم" إلى مجموعات تدريسية صغيرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطهير المدرجات وقاعات التدريس يومياً، وتعقيم وتطهير المعامل قبل كل معمل أو حصص عملية، إلى جانب التشديد على ارتداء الكمامات الواقية وذلك للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتقوم مرحلة التعلم الهجين على: