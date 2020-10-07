لقاح صينى محتمل لكورونا يثبت أمانه فى مرحلة مبكرة للتجارب السريرية

كتبت هند عادل

أكد باحثون صينيون أن لقاحًا تجريبيًا لفيروس كورونا يطوره معهد البيولوجيا الطبية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، ثبت أنه آمن في مرحلة مبكرة من التجارب السريرية، ووفقا لتقرير صحيفة TIME NOW NEWS، وقال الباحثون إنه في تجربة المرحلة الأولى لـ 191 مشاركًا سليمًا تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عامًا ، لم يُظهر التطعيم بالحقنة التجريبية للمجموعة أي ردود فعل سلبية شديدة.

وأوضح التقرير أن التفاعلات الضارة الأكثر شيوعًا التي أبلغ عنها المشاركون في التجربة هي الألم الخفيف والإرهاق والاحمرار الطفيف والحكة والتورم في موقع الحقن، تسبب المرشح أيضًا في استجابة مناعية.

وأوضح الباحثون أن جميع البيانات التي تم الحصول عليها في هذه التجربة تدعم سلامة ومناعة هذا اللقاح المعطل وهي مشجعة فيما يتعلق بإجراء مزيد من الدراسات حول فعاليته في المستقبل.

وقامت الصين بتلقيح مئات الآلاف من العمال الأساسيين والمجموعات الأخرى التي تعتبر معرضة لخطر كبير بلقاحات أخرى ، حتى مع عدم اكتمال التجارب السريرية بالكامل ، مما آثار مخاوف بشأن السلامة بين الخبراء، يوجد في الصين أربعة لقاحات تجريبية على الأقل في المرحلة النهائية من التجارب السريرية.

من جانب آخر بدأت شركة "بيونتك"الألمانية فى إجراءت الحصول على ترخيص بتداول لقاحها المرشح لعلاج فيروس كورونا كوفيد 19، وستفحص وكالة الأدوية الأوروبية "إى إم إيه"، اليوم، المادة الفعالة للقاح "بى إن تى 162 بى 2" فى إطار ما يسمى بإجراءات المراجعة المتداولة، حسبما أعلنت "بيونتك" وشركة "فايزر" الأمريكية، التى تشارك فى تطوير اللقاح.

وكانت كل من شركتى "بيونتك" وفايزر للأدوية قد أعلنتا سابقًا عن عملية المراجعة، حيث يتم تقديم البيانات المتحصل عليها من التجارب السريرية وتقييمها على أساس مستمر.

ويستند قرار وكالة الأدوية الأوروبية لبدء هذا الإجراء على ما حصلت عليه من البيانات الأولية المشجعة من التجارب السريرية وقبل السريرية والمبكرة على البالغين.