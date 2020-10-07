فيديو.. " هنحقق حلمنا النهاردة " آخر كلمات مدرب فارسكور للاعبيه قبل وفاته

أحمد أبو حجر

"يالا رجالة.. النهاردة هنحقق حلمنا ونصعد" لم تكن هذه تعليمات فنية من أكرم حفيلة المدير الفني لفريق فارسكور بقدر ما كانت كلمات الوداع الأخير للاعبيه.قبل خوضهم مباراة حاسمة مع فريق الروضة على ملعب رأس البر بدمياط.

بدورة الترقي المؤهلة لدوري الدرجة الثالثة

بدأت المباراة وضغط فريق فارسكور منفذين خطة مدربهم فكان لهم ما أردوا سجلوا الهدف الأول ثم الثاني قفز أكرم حفيلة البالغ من العمر 51 عاما في الهواء فرحا بما يحققه فريقه لكنها كانت القفزة الأخيرة سقط المدير الفني مغشيا عليه تجمع حوله لاعبوه حاولوا افاقته ذهب المدير الفني إلى المستشفى في محاولة انقاذ أخيرة فاستكمل فريق المباراة ليحققوا الفوز والصعود.

لكن فرحة الصعود بتحقيق الحلم لم تكتمل ،حيث فارق حفيلة الحياة بسبب أزمة قلبية، وأعلنت صفحة النادى عن وفاته.

أكرم حفيلة، تولى تدريب فريق فارسكور مطلع الموسم ونجح في تصدر جدول ترتيب مجموعة الترقي برصيد 6 نقاط.