فى شهر التوعية به.. كل ما تريد معرفته عن سرطان الثدى

كتبت إيناس البنا

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن سرطان الثدي يسبب أعلى نسبة وفيات بين النساء، حيث تشير تقديرات الهيئة العالمية إلى أن هذا السرطان يصيب 2.1 مليون امرأة كل عام على مستوى العالم.

وكشفت منظمة الصحة العالمية أيضًا عن أنه في عام 2018 وحدة، بلغ عدد الوفيات بسرطان الثدي 62700، ويشكل هذا ما يقرب من 15% من الوفيات الناجمة عن السرطان بين الإناث.

ووفقًا لتقرير موقع "Thehealthsite"، فإن سرطان الثدي هو حالة تنقسم فيها خلايا الثدي وتتكاثر دون حسيب ولا رقيب بسبب طفرة في جينات معينة. بشكل عام، يتكون السرطان في الغدد المنتجة للحليب (الفصيصات) في الثدي أو في المسارات (القنوات) التي تنقل الحليب من الغدد إلى الحلمة.

ويمكن أيضًا أن تكون الأنسجة الدهنية أو الليفية الضامة للثدي هي النقطة الساخنة للخلايا السرطانية، وفي بعض الحالات، قد تنتقل الخلايا السرطانية إلى العقد الليمفاوية الموجودة تحت ذراعيك وتنتشر إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

أنواع سرطان الثدي

بشكل عام، هناك نوعان من سرطان الثدي: الغازية وغير الغازية. في الحالة الأولى، تنتشر الخلايا السرطانية خارج قنوات الثدي، ولكن في الحالة الثانية، لا تتحرك خلايا سرطان الثدي خارج الأنسجة الأصلية.

وبصرف النظر عن هذه، هناك أشكال أخرى نادرة لهذه الحالة أيضًا، أحدها هو سرطان الثدي الالتهابي حيث لا تسبب الخلايا السرطانية ورمًا، ولكنها تسد الغدد الليمفاوية القريبة من الثدي، وهذا يؤدي إلى تورم.

قد تتطور أنواع أخرى من سرطان الثدي في قنوات الحلمة أو النسيج الضام أو الدم أو الأوعية اللمفاوية للثدي.

مراحل سرطان الثدي

كما ذكرنا سابقًا، هناك مراحل مختلفة لهذا السرطان. يتم تقسيم المراحل على أساس حجم الورم وانتشاره

المرحلة 0 من سرطان الثدي:

ففي هذه المرحلة، لا تنتشر الخلايا السرطانية خارج قنوات الثدي.

المرحلة الأولى من سرطان الثدى:

في هذه المرحلة، لا يزيد حجم الورم على 2 سم ولا تتأثر الغدد الليمفاوية.

المرحلة الثانية من سرطان الثدي:

تظهر هذه المرحلة من سرطان الثدي من خلال أي من السمات التالية:

ورم أصغر من 2 سم انتشر إلى حوالي 1 إلى 3 عقد ليمفاوية أو ورم 2 سم إلى 5 سم لم يصل إلى العقد الليمفاوية.

ورم من 2 سم إلى 5 سم انتشر إلى العقد الليمفاوية في الإبط أو ورم بطول 5 سم لم ينتشر إلى العقد الليمفاوية.

المرحلة الثالثة من سرطان الثدي:

في هذه المرحلة، يمكن أن يكون سرطان الثدي في أي من الأشكال التالية:

قد تنتشر الخلايا السرطانية إلى 4-9 عقد ليمفاوية تحت الإبط. قد يزيد أيضًا من حجم العقد الليمفاوية الداخلية للثدي. يمكن أن يكون الورم من أي حجم.

قد يكون الورم أعرض من 5 سم مع انتشار الخلايا السرطانية إلى 1-3 عقد إبط. قد تصل إلى عقد عظم القص أيضًا.

قد تلمس الأورام جدار صدرك أو جلدك مهاجمة ما يصل إلى 9 عقد ليمفاوية.

قد يكون السرطان موجودًا في 10 أو أكثر من العقد الليمفاوية في الإبط. قد توجد أيضًا في العقد الليمفاوية القريبة من الترقوة ، أو العقد الثديية الداخلية.

المرحلة الرابعة من سرطان الثدي:

في هذه المرحلة، قد يكون الورم من أي حجم وانتقلت خلاياه السرطانية إلى أجزاء مختلفة من الجسم والغدد الليمفاوية البعيدة.

أعراض سرطان الثدي

في المراحل المبكرة، قد يكون سرطان الثدي بدون أعراض، قد تختلف الأعراض أيضًا حسب نوع سرطان الثدي لديك، وفيما يلي بعض العلامات المنبهة لسرطان الثدي:

كتلة صلبة أو "عقدة" في الثدي: عادةً ما تكون هذه الكتل غير مؤلمة.

الوجود الشبيه بالكتلة: في بعض الأحيان، لا يمكن الشعور بوجود كتلة بشكل مميز، ولكن يمكنك الشعور بوجود شيء مثل الكتلة.

إفرازات من الحلمة ملطخة بالدم أو أي إفراز غير لبن الثدي.

تغير غير مبرر في جلد الثدي أو الحلمتين.

تغير شكل وحجم ثديك.

تورم أو تورم تحت الإبط.

علاج سرطان الثدي

تعتمد طريقة علاج سرطان الثدي على مرحلة سرطان الثدي، وتشمل الأساليب القياسية الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج الهرموني والعلاج الدوائي.

الجراحة: يتضمن التدخل الجراحي لسرطان الثدي إجراءات مختلفة، وتعد الجراحة الأكثر شيوعًا هي استئصال الثدي حيث تتم إزالة أحد الثديين أو كليهما. في الطرق الجراحية الأخرى ، تتم إزالة الورم أو الغدد الليمفاوية.

العلاج الكيميائي: هو حقن الأدوية عن طريق محلول ملحي في الجسم، وهذه الأدوية مبرمجة لقتل الخلايا التي تتكاثر بسرعة.

العلاج الإشعاعي: يُخضع منطقة معينة (من السرطان) في الجسم "بالأشعة المؤينة". تقتل هذه الأنواع من الأشعة الخلايا السرطانية.

العلاج الهرموني: إذا كان نوع خلايا سرطان الثدي لديك حساسًا للهرمونات ، فقد يقترح طبيب الأورام العلاج الهرموني. يمنع هذا العلاج إنتاج هرموني الأستروجين والبروجسترون الأنثوي الذي يحفز نمو خلايا سرطان الثدي.

الأدوية: إلى جانب العلاجات المذكورة أعلاه ، قد يقترح طبيبك بعض الأدوية الفموية أيضًا لمعالجة تشوهات معينة.