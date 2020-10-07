فنادق البحر الأحمر توضح كيف أنقذت السياحة الداخلية نسب الإشغال

أكد رامى فايز عضو غرفة فنادق البحر الاحمر أن السياح الداخلية يظهر دورها دائما خلال الازمات، لافتا إلى انه خلال أزمة كورونا وبعد اعادة تشغيل الفنادق كانت السياحة الداخلية هى المنقذ، خاصة تزامن ذلك مع فترة أعياد واجازات الدراسة.

وأكد فايز لـ"اليوم السابع" أن اغلب الفنادق فى البحر الاحمر تعتمد حاليا بشكل أساسى على السياحة الداخلية، الا انه توقع أن تشهد تلك المنتجعات انخفاض فى الحجوزات بداية من النصف الثانى فى اكتوبر حيث انتهاء موسم السياحة الداخلية وعودة المدارس.

وأكد فايز على اهمية عودة السياحة الفرنسية حيث استقبلت مرسى علم أول طائرة قادمة من فرنسا بعد إعلان باريس استئناف السياحة لمصر، معربا عن أمله فى انتظام الرحلات الفرنسية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التشيك اكدت انها ستبدأ برحلتين اسبوعيا للبحر الاحمر فى حين لم يتحدد موعد محدد لبدء الرحلات.

وأشار فايز إلى أن حركة السياحة حاليا للمحافظة تمثل 8% من اجمالى الحركة السياحية المعتادة لمصر، لافتا إلى أن الاسواق المتواجدة حاليا بانتظام هى بولندا وأوكرانيا ومالدوفيا وصربيا وسويسرا، مشيرا إلى أن نسب الاشغالات حاليا فى الفنادق تتراوح بين 30 إلى 40% من نسبة ال50% التى اقرها مجلس الوزراء لاعادة التشغيل.