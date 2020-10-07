فريق طبى بمستشفى قنا الجامعى يستخرج عملة معدنية من مريء طفلة

قنا - وائل محمد

نجح فريق طبى بمستشفى قنا الجامعى تحت إشراف الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، مدرس مساعد لجراحة القلب والصدر، بكلية طب جامعة جنوب الوادي، فى استخراج عملتين معدنيتين، من مريء طفلة عن طريق المنظار.

وقال الدكتور محمد عثمان الجبلاوى إن الطفلة تُدعى "جنى محمود فؤاد" والبالغ عمرها 6 أعوام، مقيمة بمحافظة الأقصر، وتم استقبال الحالة بمستشفى الجامعى وهى تعانى من صعوبة شديدة فى البلع، وعائلتها تزعم بلعها عملة معدنية واحدة، فتم إجراء الأشعة والتحاليل لها، والتى أوضحت أن هناك عملتين معدنيتين فى المرئ "2 جنيه"، فتم استخراجهما من المريء عن طريق المنظار بطريقة متتالية.

وأوضح الدكتور الجبلاوي، أن حالة الطفلة مستقرة وتقرر خروجها من المستشفى بعد استخراج العملتين مباشرة بالأمس.

قام بإجراء منظار المرئ للطفلة الدكتور محمد عثمان الجبلاوي، مدرس مساعد جراحة القلب والصدر بكلية الطب بقنا، بمساعدة الدكتورة ساندى عادل، طبيبة مقيمة بقسم جراحة القلب والصدر، تحت إشراف الدكتور محمود خيرى عبد اللطيف رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب، وفريق التخدير يتكون من الدكتور أحمد اسماعيل، مدرس مساعد التخدير بكلية طب قنا والدكتورة نجاة عبيد طبيب مقيم بذات القسم تحت إشراف الدكتور جاد سيد رئيس قسم التخدير والعناية بكلية الطب بقنا.