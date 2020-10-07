فاروق الباز يشيد بإجراءات الدولة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء

إبراهيم سعيد

أكد العالم المصرى، الدكتور فاروق الباز، أن التعليم المصرى كان قد وصل لحافة الهاوية قبل ثورة 30 يونيو. وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور أن مصر تحتاج من 10 إلى 20 عامًا من الإصلاحات حتى يتم استعادة ما تم تخريبه فى الفترة بين 2011 وحتى ثورة 30 يونيو.