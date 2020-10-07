فاروق الباز يشيد بإجراءات الدولة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء

أكد العالم المصرى، الدكتور فاروق الباز، أن التعليم المصرى كان قد وصل لحافة الهاوية قبل ثورة 30 يونيو. وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور أن مصر تحتاج من 10 إلى 20 عامًا من الإصلاحات حتى يتم استعادة ما تم تخريبه فى الفترة بين 2011 وحتى ثورة 30 يونيو.
وتابع فاروق الباز، أن ما تفعله الدولة في ملف التصالح فى مخالفات البناء يمثل تصحيحا لخلل استمر لعقود طويلة، مؤكدا أن الزيادة السكانية تشكل خطرا على التنمية.
وأشار إلى أن كل الإصلاحات التي تمت فى مصر جيدة للغاية، مضيفا: "أن البلد كانت خربانة قبل ثورة 30 يونيو، وتابع:"إن تلك الإصلاحات تعيد مكانة المصريين أن مصر فى حاجة لإصلاح المؤسسات التي تعمل بعشوائية"، مؤكدا أنه لا بد من دعم الشباب واختيار قادة العمل منهم.
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