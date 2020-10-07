اليوم السابع
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فاروق الباز يشيد بإجراءات الدولة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 10:23 م
فاروق الباز يشيد بإجراءات الدولة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء الدكتور فاروق الباز خلال لقائه بـ90 دقيقة
إبراهيم سعيد

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أكد العالم المصرى، الدكتور فاروق الباز، أن التعليم المصرى كان قد وصل لحافة الهاوية قبل ثورة 30 يونيو. وأضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" عبر فضائية المحور أن مصر تحتاج من 10 إلى 20 عامًا من الإصلاحات حتى يتم استعادة ما تم تخريبه فى الفترة بين 2011 وحتى ثورة 30 يونيو.
 
وتابع فاروق الباز، أن ما تفعله الدولة في ملف التصالح فى مخالفات البناء يمثل تصحيحا لخلل استمر لعقود طويلة، مؤكدا أن الزيادة السكانية تشكل خطرا على التنمية.
 
وأشار إلى أن كل الإصلاحات التي تمت فى مصر جيدة للغاية، مضيفا: "أن البلد كانت خربانة قبل ثورة 30 يونيو، وتابع:"إن تلك الإصلاحات تعيد مكانة المصريين أن مصر فى حاجة لإصلاح المؤسسات التي تعمل بعشوائية"، مؤكدا أنه لا بد من دعم الشباب واختيار قادة العمل منهم.

 


الدكتور فاروق الباز

التعليم المصري

التصالح في مخالفات البناء

مخالفات البناء

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