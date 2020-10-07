فاروق الباز: رفع العلم المصرى على أرض سيناء لحظة فارقة فى حياتى

أكد العالم المصرى الكبير، دكتور فاروق الباز، أن حرب أكتوبر هى "أحسن حاجة حصلت فى حياتى" لأننى من جيلها فقد ولدت عام 1938، وعاصرت حرب اليمن وفترة نكسة 1967 إلى أن جاء الرئيس السادات وقاد مصر لانتصار أكتوبر، وأثبت أن المصريين عظماء ونستطيع عودة أرضنا.

وأضاف "الباز" خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق skype لبرنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية المحور، أن حرب أكتوبر أعادت الشخصية المصرية وكرامة الشعب المصرى، متابعا: "أننى كنت مع الرئيس السادات لحظة رفع العلم المصرى وكنت فخور بذلك".

وتابع العالم الكبير، أن لحظة رفع العلم المصرى كانت لحظة فارقة فى حياتى، مؤكدا أن الرئيس السادات أراد نقل مصر للمستقبل وكان يسعى إلى ذلك عن طريق غزو الصحراء.

وأشار الباز إلى أن كل الإصلاحات التي تمت فى مصر جيدة للغاية، مضيفا "أن البلد كانت خربانة قبل ثورة 30 يونيو وكل أجهزة الدولة من مؤسسات وعقلية كانت منتهية".

وقال إن تلك الإصلاحات تعيد مكانة المصريين، وإن مصر فى حاجة لإصلاح المؤسسات التى تعمل بعشوائية، مؤكدا أنه لابد من دعم الشباب واختيار قادة العمل منهم.