عم عروس الجنة بالشرقية يتذكر توكيلها له في الزفاف لوفاة والديها.. صور

الشرقية- فتحية الديب

تعيش أسرة عروسي الجنة في الشرقية، حالة من الحزن الشديد من فاجعة الحادث، ودخلت شقيقة العروس فى حالة انهيار تام، رفضت على أثرها الحديث، فيما قال "السيد أحمد هلال" عم "شيماء محمد" عروس ديرب نجم، التى توفيت وعريسها بعد ساعات من الزفاف، إنه تلقى الخبر بفاجعة شديدة، لأنها كانت فى الطريق لمنزل الزوجية، لتهنئتها بالزفاف، و فجأة سمع صراخا، فى البداية توقع حدوث مشاجرة بالقرب من منزل العريس.

وتابع لـ"اليوم السابع": لم يخطر على بالنا الكارثة التى حدثت، وبسرعة البرق صعدنا للشقة وتبين وفاة "شيماء" وزوجها" محمد" داخل الحمام، بعد ساعات من الزفاف، وكانت فاجعة كبرى ربنا ما يكتبها على حد.

وانهمر فى البكاء قائلا: كانت فرحانة جدا إني وكيلها عند عقد القران، لكونها يتيمة الأبوين منذ سنوات، وكانت مكافحة وبشوشة الوجه، ومجتهدة وخريجة هندسة دفعة هذا العام.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا بوفاة " محمد السيد صبح" 24 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، وزوجته" شيماء أحمد هلال" 22 سنة بكالوريوس هندسة، بعد 24 ساعة من زفافهما، بقرية طحا المرج دائرة المركز.

وكانت العروسة قد دونت على صفحتها على الفيس بوك هذه الكلمات قبل الوفاة بـ48 ساعة: "1 أكتوبر عسى أن يكون هذا الشهر فترة تحولات عظيمة" كان هذا آخر ما جادت به عروس الشرقية.

وأفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية، أن التقرير المبدئي فى واقعة وفاة عروسين قرية طحا المرج بمركز ديرب نجم، بعد 24 ساعة من الزفاف، أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاق بخار الماء المنبعث من السخان.

وتابعت المصادر: إنه من خلال معاينة شقة العروسين، بعد تلقى البلاغ مباشرة، تبين عدم وجود آثار بعثرة فى الشقة وأن جميع النوافذ سليمة، ووجود باقى طعام وتناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، وأن العروسين لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الاستحمام نتيجة استنشاق بخار الماء.

وأصيبت أسرة عريس ديرب نجم بحالة من الصدمة من هول الفاجعة، وأصيب الأب بحالة شديدة من الحزن، وتلقى أشقاؤه واجب العزاء أمام مسكن القرية، وكانت قد استقبلت أسرة عريس قرية طحا المرج مركز ديرب نجم بالشرقية، أهالى القرية لتقديم واجب العزاء فى فقيدهم وزوجته، بعد 24 ساعة من زفافهما، بسبب تسريب غاز فى منزلهما.

عم عروسة ديرب نجم

عم عروسة ديرب نجم

عم عروسة ديرب نجم

عم عروسة ديرب نجم