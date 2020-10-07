ضبط 12750 علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية التموين بكفر الشيخ، بإشراف المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، اليوم الأربعاء ،من ضبط سيارة نصف نقل مُحملة بـ 12750 علبة سجائر مجهولة المصدر، غير مطابقة للمواصفات، خلال حملة تموينية شنتها المديرية على الأسواق والمحال بدائرة مركز الحامول.

وتمكن سامح البنا ومحمد عبد القوي، مساعدا وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، ورضا داود بالرقابة التموينية، من ضبط سيارة نصف نقل محملة بـ25 كرتونة سجائر، داخل كل كرتونة 500 علبة، بإجمالى 12750 علبة سجائر مجهولة المصدر، بدون مستندات أو فواتير، أثناء وقوفها فى أحد الشوارع بمدينة الحامول، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة برقم 2756 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 31 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، داخل محل لبيع المبيدات الزراعية، بدائرة مركز الحامول،وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 2745 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ مركز الحامول،وتولت النيابة العامة التحقيق.