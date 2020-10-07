صور.. مدينة إسنا تعلن العمل على قدم وساق بالمشروعات القومية ورصف الطرق بمجلس قروى الشغب

الأقصر – أحمد مرعى

إنطلق رجال الأجهزة التنفيذية بقرية الشعب فى مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فى العمل على قدم وساق برصف طريق المزرعة لمدرسة الشهيد مصطفى الثانوية الزراعية شرق بطول 1250م وأيضا رصف طريق بطول 1750م، من مزلقان الشغب حتى مدرسة الزراعة، وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى 2020 / 2021، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا بتذليل أي عقبات تواجه المشاريع الخدمية والخطط التنموية في جميع القطاعات بالمركز.

وفى هذا الصدد يقول المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا، أنه تتابع الأجهزة التنفيذية بالشغب أعمال رصف الطريق بصورة يومية، حيث يأتي ذلك بناء على تعليمات المستشار محافظ الأقصر إلى رؤساء المراكز بمتابعة مشروعات الخطة الإستثمارية والمشروعات الجاري تنفيذها.

وفى نفس السياق، توجه محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا، ببرقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، ببرقية تحمل أسمى معاني التهنئة بمناسبة احتفالات الشعب المصري العظيم بالذكرى الـ47 لانتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة، هذه المناسبة العظيمة التي قدم فيها الجيش المصري أروع ملاحم البطولة والفداء، سطرها بأحرف من نور شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء للوطن من أجل استعادة الأرض واسترداد الحق، هذه الملحمة الخالدة التي وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درساً ودروس في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة.

وأكد رئيس مركز ومدينة اسنا، فى بيان صحفى، على إن القوات المسلحة المصرية ستظل هي الدرع والسيف لحماية الأرض والوطن بفضل قيادتنا السياسية الرشيدة وتكاتف أبناء الشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة رعاكم الله ووفقكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وفخامتكم بخير وجميع القيادات التنفيذية.



مدينة إسنا تعلن العمل على قدم وساق بالمشروعات القومية ورصف الطرق (1)



مدينة إسنا تعلن العمل على قدم وساق بالمشروعات القومية ورصف الطرق (2)