وذكر مكتب "بيزنس فرانس" (الوكالة الوطنية المعنية بتسويق الاقتصاد الفرنسى دوليا) بالقاهرة - فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة الجديدة تأتي في أعقاب العرض العالمي الأول الناجح لتجربة المستشفى الذي أنشئ في غضون أيام قليلة في ووهان بالصين وكذا في بلدان أخرى.

وأضاف أن الشركتين تعاونتا معًا لتطوير عمليات هندسة وبناء وتشغيل جديدة للمستشفيات بالاعتماد من جهة، على منصة 3 دي إكسبيرينس لشركة داسو سيستيمز، ومن جهة أخرى على مفهوم مستشفى أكيلا كير الذكي والمتصل التابع لمجموعة أدن.

وأوضح البيان أن إقامة هذا النوع من المستشفيات تعتمد على بيئة تعاونية افتراضية تسمح بتصميم ومحاكاة وتطوير المستشفيات التي يمكن بناؤها وتشغيلها في غضون 150 يومًا، وتظل قيد التشغيل لسنوات عديدة، كما تمكن من تحسين عملياتها وصيانتها طوال دورة حياتها بأكملها، وفي إطار هذا التعاون المشترك، جمعت الشركتان ائتلافا من شركات متخصصة في المعدات الطبية، والهندسة والبناء لتقديم الحل الأمثل للدول التي هي في أمس الحاجة لذلك.

ونقل البيان عن فرانسوا أمان وجواكيم بويلو مؤسسى مجموعة أدن قولهما "في سياق عالمي حيث الحسم والعمل السريع ضروريان للمساعدة في مكافحة كوفيد-19، يمكن لعملية الجمع بين الهندسة المعيارية القابلة للبناء بسرعة والمنصة الرقمية أن تسرع في بناء منشأة طبية متطورة وتضمن تشغيلها بالكامل في وقت قياسي".

من جانبه، قال أوليفييه ريبيت نائب الرئيس التنفيذي لشركة داسو سيستيمز في كل من أوروبا، الشرق الأوسط، وإفريقيا وروسيا إن نهج أكيلا كير لمجموعة أدن المبتكر والمثبت لإدارة المرافق القائمة على النتائج، يتطلب إنشاء مرافق معيارية وذكية ومتصلة يتم تصميمها وبناؤها باستخدام نهج تصنيع متقدم، وأوضح أنه لا يمكن جعل المرافق النمطية والتشغيلية ممكنة إلا من خلال تجربة توأمة افتراضية شاملة ومتكاملة.