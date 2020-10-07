س و ج.. كل ما تريد معرفته عن قرار تثبيت أسعار البنزين اليوم

كتبت - مروة الغول

أعلنت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوى، اليوم الأربعاء، فى اجتماعها الأخير المنعقد عقب انتهاء شهر سبتمبر الماضى، قرارها بشأن أسعار البنزين، وفيما يلى كل ما تريد معرفته عن هذا القرار:

س- ما هو القرار الذى اتخذته لجنة تسعير المنتجات البترولية؟

- اتخذت اللجنة قرارا بتثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية.

س - ما هى أسعار البنزين والسولار والمازوت بعد قرار اللجنة؟

ج- 6.25 جنيه للتر لبنزين 80 و7.5 جنيه للتر لبنزين 92، و8.5 جنيه للتر لبنزين 95 و6.75 جنيه للتر للسولار.

س- ما هو قرار لجنة التسعير بشأن المازوت؟

ج- قررت اللجنة تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 3900 جنيه للطن.

س - كيف جاء قرار اللجنة بالتثبيت؟

ج - لم يتم تخفيض الأسعار فى الربع السابق لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الأسعار خلال الربع الحالى، وذلك تأكيداً لمبداء الشفافية والمصداقية من اللجنة تجاه المواطنين، حيث أُعلنت هذه التوصية والتوجه فى الربع السابق وجاء قرار اللجنة الآخير انطلاقًا من التزامها بما تم الإعلان عنه فى يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في العديد من دول العالم.

س - ما هى آلية عمل لجنة التسعير؟

ج- تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية فى السوق المحلية ارتفاعًا وانخفاضًا كل ربع سنة، وفقًا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء و التكاليف الأخري الثابتة والتى يتم تعديلها كل عام بالتزامن مع اعتماد ميزانية الهيئة العامة المصرية للبترول للعام المالي السابق من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

س- بماذا تهدف توصيات وقرارات لجنة التسعير التلقائى؟

ج - توكد لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بأن توصياتها وقراراتها تهدف إلى تعزيز المصداقية والالتزام بما تم الإعلان عنه مسبقا للشعب المصرى العظيم وهو ما يضيف إلى رصيد المصداقية والشفافية التى تنتهجها مؤسسات الدولة فى عملها اليومى الرامى لخدمة المواطنين. وأوضحت اللجنة فى تقريرها على استمرارها فى المتابعة الدقيقة لتطورات أسعار البترول العالمية، وسعر الصرف السائد بالسوق المحلية، والتزامها بتطبيق آلية التسعير التلقائي وفقًا للمحددات المقررة، ومع مراعاة تجنب حدوث أية تشوهات فى تسعير المنتجات البترولية بالسوق المحلية قد تؤدى إلى خلل فى المنظومة السعرية للمنتجات البترولية.



س - ما هو الهدف الأساسى لتطبيق التسعير التلقائى؟

ج - أكدت اللجنة بأن الهدف الأساسي لتطبيق التسعير التلقائي هو إيجاد آلية واضحة تُوفر رؤية مستقبلية للجميع: أفرادًا، وشركات ومؤسسات، حول اتجاه أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، وفقاً لما هو معمول به في معظم دول العالم حيث أن مصر تبنت العمل بهذه الآلية منذ شهر يوليو الماضى. كما أن الآلية توفر قدر من المرونة والقدرة على تمكين مؤسسات الدولة على تقديم أفضل خدمة للمواطنين.