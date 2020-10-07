سفير الاتحاد الأوروبى يلتقى مدير مكتبة الإسكندرية لمناقشة المشهد الثقافى

فى اليوم الثانى لزيارته مدينة الإسكندرية، التقى رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان برجر، بالدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، بعد زيارته لها، رفقة زوجته، أثناء رحلة عمل استمرت يومين.

وغرد كريستيان، على تويتر: "يسعدنى أن أكون فى مكتبة الإسكندرية، منارة الثقافة فى الإسكندرية ومصر."

وناقش برجر فى لقاء مع مدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقى فى المشهد الثقافى وأعمال مكتبة الإسكندرية والتعاون مع المؤسسات الثقافية والعلمية الأوروبية.

وكان كريستان برجر، قد زار أمس متحف كفافيس الثقافى، وزيارة عدد من المعالم السياحية بمدينة الإسكندرية، ولقاءه قناصلة الدول الأوروبية بالمحافظة، وأعضاء جمعية رجال الأعمال.