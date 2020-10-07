"زراعة القليوبية" تشكل لجانا للمرور على مواقع تجميع قش الأرز لمنع حرقه.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إنه تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز ومتابعة الحصاد بمركز القناطر الخيرية بحضور المهندسة منى عامر متابع الإدارة المركزية والإرشاد، وذلك فى إطار الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الآثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين.

وأكد "زايد" فى بيان له، على ضرورة الحفاظ على القش وعدم حرقه، مشيرا إلى أن القش أصبح له فائدة كبيرة الآن، حيث يدخل فى استخدامات كثيرة منها فى تخزين محصول البطاطس ويلجأ إليه الفلاحون لتغطية محصول البطاطس فى فترات التخزين، كما يدخل أيضا فى صناعة الأعلاف للماشية.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، أن هناك منظومة لجمع وتدوير قش الأرز تتم بالتعاون مع وزارة البيئة ممثلة فى جهاز شؤون البيئة بمحافظات "الدقهلية والقليوبية والشرقية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة"، والتى تهدف إلى الحفاظ على البيئة من التلوث والحد من الاثار السلبية للسحابة السوداء مع تحقيق مردود اقتصادى للمزارعين وخلق فرص عمل للشباب.



متابعة نقاط تجميع قش الأرز 2



متابعة نقاط تجميع قش الأرز 3



متابعة نقاط تجميع قش الأرز 4