"ذا هيل" ترصد 5 بنود يجب مراقبتها فى مناظرة نائب الرئيس الأمريكى اليوم

كتبت رباب فتحى

يجتمع مساء اليوم نائب الرئيس الأمريكى، مايك بنس، والسيناتور كامالا هاريس، في المناظرة الأولى والوحيدة لمنصب نائب الرئيس لسباق 2020 الرئاسي، ما يمنحهما فرصة لمخاطبة دولة اهتزت بسبب زيادة تفشي فيروس كورونا في البيت الأبيض، وإصابة الرئيس الأمريكى نفسه ودخوله المستشفى، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وستتم إدارة المناظرة في سولت ليك سيتي من قبل رئيسة مكتب صحيفة "يو إس إيه توداى" فى واشنطن، سوزان بيج، وسيتم تقسيمها إلى تسعة أقسام مدة كل منها 10 دقائق. وقالت الصحيفة إن مناظرة نائب الرئيس تأتي عقب مناظرة رئاسية فوضوية قبل أسبوع.

ورصدت الصحيفة 5 أشياء يمكن توقعها فى المناظرة، وقالت إنه من شبه المؤكد أن جائحة فيروس كورونا وتعامل ترامب معها سيكونان من بين أبرز القضايا التي سيتم طرحها خلال المناظرة ، لكن سيتعين على هاريس الحذر لاسيما بعد إصابة ترامب لفيروس كورونا الأسبوع الماضي والإقامة اللاحقة في المستشفى.

واعتبرت الصحيفة أن نائب الرئيس أكثر هدوءًا وأكثر اعتدالًا في سلوكه من ترامب ، ويمكن أن يساعد مايك بنس في طمأنة الناخبين الجمهوريين الذين يعانون من أسبوع فوضوي لإدارة الرئيس وحملته ، ومن أداء ترامب في المناظرة الرئاسية الأسبوع الماضي.

وستتجه الأنظار إلى مديرة المناظرة ، سوزان بيج ، حيث ستواجه تمحيصًا دقيقًا لمعرفة كيفية توجيهها للمناظرة ، خاصة بعد أداء المنسق كريس والاس الذى وصفه بعض المراقبون بالضعيف.

أيضا مدى تأثير احتياطات كورونا الجديدة على سياق المناظرة سيخطف الأنظار لا سيما وإن المرشحين سيجلسان بدلا من الوقوف، وقد تؤدي المسافة الزائدة والحواجز المادية المصنوعة من زجاج شبكي إلى تجربة أكثر هدوءًا وأقل كثافة.

وأخيرا تساءلت الصحيفة عما إذا كان ستحدث هذه المناظرة أى تغيير فى موقف الناخبين، وقالت إن ترامب وبنس يحتاجان إلى تغيير قواعد اللعبة ، ولديهما فرص أقل وأقل لإقناع الناخبين مع وجود أقل من 27 يوما على الانتخابات.