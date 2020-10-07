دويب حسين عميداً لكلية الحقوق جامعة جنوب الوادى بقنا

قنا وائل محمد

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قراراً بندب الدكتور دويب حسين صابر عبدالعظيم، أستاذ القانون الإدارى والدستورى بجامعة أسيوط، للقيام بأعمال عميد كلية الحقوق بقنا.

والدكتور دويب حسين عميد كلية الحقوق بقنا، كان يشغل منصب وكيل كلية الحقوق بأسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، وهو من مواليد عام 1975 بمركز مغاغة محافظة المنيا، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط عام 1997 ، ودبلوم فى القانون العام، من كلية الحقوق، جامعة القاهرة - بنى سويف عام 1999، ودبلوم فى الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة - بنى سويف عام 2000 ، وحصل على الدكتوراه فى القانون العام من كلية الحقوق جامعة أسيوط عام 2006.

وعُين دويب حسين معيداً بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 1999، ثم مدرس مساعد بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط في عام 2000، ثم مدرس بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 2006 وعين أستاذاً مساعداً بقسم القانون العام، من كلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 2014 ، ثم أستاذا بقسم القانون العام، بكلية الحقوق، جامعة أسيوط عام 2019 وشغل بعدها منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن صدر قرار رئيس جامعة جنوب الوادى الدكتور يوسف غرباوى بندبه للإشراف على كلية الحقوق بقنا.