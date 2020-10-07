حبس مسجل خطر بحوزته 66 قطعة حشيش بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس مسجل خطر للاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف ضبط، وبحوزته 66 قطعة حشيش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، يفيد بتمكن الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز منوف، والرائد مصطفى البش معاون أول مباحث مركز منوف، من ضبط م.م وشهرته شديد أخطر مسجل خطر للاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز منوف، وبحوزتة 66 قطعة حشيش وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، وفرد خرطوش وطلقات خرطوش، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.