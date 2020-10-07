حبس المتهم بالترويج لممارسة الشذوذ بمدينة نصر 4 أيام

كتب عبد الله محمود

قررت نيابة مدينة نصر الجزئية، حبس المتهم بالترويج للممارسة الشذوذ 4 ايام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كان تمكنت مباحث الآداب بوزارة الداخلية، من ضبط المتهم لترويجه لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى عبر شبكة الإنترنت.

أكدت التحريات وجود صفحة على أحد المواقع الإلكترونية يقوم من خلالها أحد الأشخاص بنشر بعض العبارات يبدى خلالها عن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بمقابل مادى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وتبين أنه عاطل، وأقر باعتياده على ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق الموقع المشار إليه بمقابل مبلغ مالى.

وأضاف بإنشائه الصفحة المشار إليها لذات الغرض كما عثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم، مبلغ مالى من متحصلات نشاطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.