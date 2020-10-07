جيهان السادات: لم أعرف موعد حرب أكتوبر.. وكنت حاسة أن الرئيس الراحل سيتعرض للاغتيال

كتب عامر مصطفى

استضافت الإعلامية لميس الحديدى، عائلة الرئيس الراحل أنور السادات، بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر، عبر برنامجها "كلمة أخيرة"، المذاع على شاشة "ON"، وكشف اللقاء الذي ضم قرينة الرئيس الراحل وأولاده الستار عن العديد من الأسرار والكواليس الخاصة بالرئيس السادات بطل الحرب والسلام.

من جانبها، أكدت جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل، أن ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر يوم لا ينسى، حيث إنه أول انتصار لمصر منذ سنوات طويلة، لكن رغم ذلك ينتابني مشاعر من الحزن لأننا فقدنا رب الأسرة، وما حدث ليس سهلا، وتابعت قائلة: "كنت عارفة فى الأيام الأخيرة أنه سيتعرض للاغتيال عبر إحساس كبير بس ماكنتش عاوزة أصدقه لحد ما حصل".

وتابعت قائلة:"رغم مرور 39 سنة على واقعة الاغتيال إلا أن الوجع يظل موجودا ولا يمكن أن ننسى ألم فراق الرئيس أنور السادات".

وتتذكر جيهان اللحظات الأخيرة قبيل حرب أكتوبر، قائلة: "سألت السادات أودي الأولاد المدارس عادي قال لي أه طبعاً.. وسيبتهم يروحوا ما عدا بنتي الصغيرة جيهان "نانا" لأني وقتها كنت شفت حلم اقلقني وهيا وقتها فرحت أنها مش هتروح".

وأكدت جيهان السادات، أنها لم تكن تعرف موعد الحرب إطلاقا لكنها كانت تشعر باقترابها مع زيادة الاجتماعات ولما كان بيقلي حضري الشنطة هبات بره وقتها حسيت بس ماسالتوش ابداً لكنى أدركت أنها اقتربت".