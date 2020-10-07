جمال عبد الناصر زعامة عابرة للزمن.. جولة فى متحف الزعيم (فيديو)

كتبت أمانى الأخرس - تعليق صوتى ردينة سعد

"ويعيش جمال عبد الناصر" هذه واحدة من أكثر الجمل التى رددها الناس فى الذكرى الـ 50 لرحيل الزعيم، توفى جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر من عام 1970 لكنه لا يزال حيا في نفوس المصريين.

"اليوم السابع" قام بجولة فى "متحف" جمال عبد الناصر الموجود فى منشية البكرى، ويقع المتحف في البيت الذى عاش فيه "ناصر" ويشمل مبنى من طابقين وحديقة خاصة.

وتم الاحتفاظ بالقاعات الرئيسية للمتحف المتمثلة فى مكتبى الرئيس بكل من الطابقين الأرضى والأول والصالونات الملحقة بها، إضافة إلى غرفة نوم الرئيس وغرفة المعيشة وصالونين بالدور الأرضى، إضافة إلى قاعتين للمقتنيات والأوسمة.

يضم المتحف العديد من الوثائق والمقتنيات الشخصية لعبد الناصر، إضافة إلى صوره الشخصية والعائلية وملابسه وكاميراته الفوتوغرافية وأقلامه وملابسه والأوسمة والنياشين والهدايا التذكارية التى حصل عليها الرئيس عبد الناصر.