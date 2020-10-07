اليوم السابع
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جامعة أسيوط تعلن الطوارئ بالمستشفيات وتشديد الإجراءات الاحترازية قبل الدراسة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 01:56 م
جامعة أسيوط تعلن الطوارئ بالمستشفيات وتشديد الإجراءات الاحترازية قبل الدراسة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، عن توجيهه بإعلان حالة الاستعدادات القصوى بمستشفيات أسيوط الجامعية بمختلف أقسامها بصفة عامة وفى أقسام الطوارئ والاستقبال وأمراض الصدر والباطنة والعنايات المركزة بمختلف مستشفيات الجامعة .

وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ يتضمن التأكد من وجود مخزون كافى من الأدوية و المحاليل وتكثيف تواجد الأطقم الطبية وخفض معدل الأجازات الجوازية وزيادة الطاقة الاستيعابية فى بعض الأقسام , مشيراً إلى أن الفترة القادمة من المقرر أن تشهد كافة قطاعات الجامعة تشديداً للإجراءات الاحترازية المعلنة لمنع انتشار العدوى بين الأفراد والتى تتضمن ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافات بينية ومنع التكدس والحرص على إجراء أعمال التطهير للأيدى وتعقيم الأماكن.

ومن جانبه كشف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية عن وجود حالتين إصابة بفيروس كورونا حالياً بالمستشفى الجامعى الرئيسى وحالتهما مستقرة من إجمالى نحو 620 تم استقبالهم بمستشفيات أسيوط الجامعية منذ اندلاع جائحة كورونا تتضمن 204 حالة فى مستشفى الراجحى الجامعى فقط و 416 حالة بالمستشفى الجامعى الرئيسى إلى جانب عدد من الأسرة التى تم تخصيصها لمصابى الكورونا فى مستشفيات العصبية والنفسية والأطفال وصحة المرأة.

 

 


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