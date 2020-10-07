تنازل 4 مرشحين فى بنها عن انتخابات مجلس النواب بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

تلقت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا، رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، بمحكمة بنها الابتدائية، طلبات تنازل 4 مرشحين، عن خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، لينخفض بذلك عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب بالقليوبية من 227 مرشحا إلى 223 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية.

وجاءت أسماء المرشحون الذين تقدموا بطلبات للتنازل عن الترشح لمجلس النواب على النحو التالى، محمود عطية حامد مرسى دائرة شبرا الخيمة، وشريف على حسن عليمى بدائرة طوخ، ومحمد سيد محمد مصطفى دائرة طوخ، ومحمد نصر عبد الرازق نصر مدينه دائرة الخانكة، فيما كان قد انسحب نجيب لطفى نجيب فريد دائرة شبرا الخيمة ولم يتم وضعه بالكشوف الانتخابية النهائية.

وكانت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، برئاسة المستشار صبرى البنا رئيس المحكمة، وعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة، أعلنت أنه من المقرر أن يخوض 227 مرشحا بـ6 دوائر انتخابية بمحافظة القليوبية، السباق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بينهم 21 سيدة.

وجاء توزيع المرشحين بالدوائر الانتخابية بعد رفع أسماء المرشحين المتنازلين على النحو التالى، دائرة شبين القناطر 24 مرشحا، بينهم سيدة، ودائرة طوخ وقها 32 مرشحا بينهم سيدتين، ودائرة بنها وكفر شكر 35 مرشحا وهى الدائرة الوحيدة التى خلت من تواجد العنصر النسائى فى السباق الانتخابى، ودائرة شبرا الخيمة 56 مرشحا بينهم 12 سيدة، ودائرة قليوب والقناطر الخيرية 36 مرشحا بينهم 6 سيدات، ودائرة الخانكة والخصوص والعبور 40 مرشحا بينهم سيدتين، ليكون بذلك إجمالى عدد المرشحين بالدوائر الـ223 مرشحا، بينهم 21 سيدة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).