تقرير وفاة عروسى ديرب نجم بعد 24 ساعة من الزفاف يكشف سبب اختناقهما

الشرقية- فتحية الديب

أفادت مصادر أمنية بمديرية أمن الشرقية، إن التقرير المبدئى فى واقعة وفاة عروسين قرية طحا المرج مركز ديرب نجم، بعد 24 ساعة من الزفازف، أفاد أن سبب الوفاة اسفكسيا الخنق نتيجة استنشاقهما بخار الماء المنبعث من السخان.

وتابعت المصادر: إنه من خلال معاينة شقة العروسين، بعد تلقي البلاغ مباشرة، تبين عدم وجود آثار بعثرة فى الشقة وأن جميع النوافذ سليمة، ووجود باقى طعام وتناول العروسين الطعام قبل الاستحمام، وأن العروسين لفظا أنفاسهما الأخيرة أثناء الإستحمام نتيجة استنشاق بخار الماء.

بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بلاغا بوفاة " محمد السيد صبح" 24 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة، وزوجته" شيماء أحمد هلال" بكالوريوس 22 هندسة، بعد 24 ساعة من زفاهما، بقرية طحا المرج دائرة المركز.

وكانت العروسة قد دونت على صفحتها على الفيس بوك هذه الكلمات قبل الوفاة بـ48 ساعة: "1 أكتوبر عسى أن يكون هذا الشهر فترة تحولات عظيمة" كان هذا آخر ما كتبته عروس الشرقية.

وأصيبت أسرة عريس ديرب نجم بحالة من الصدمة من هول الفاجعة، وأصيب الأب بحالة شديد من الحزن، وتلقى أشقاؤه واجب العزاء أمام مسكن القرية، وكانت قد استقبلت أسرة عريس قرية طحا المرج مركز ديرب نجم بالشرقية، أهالى القرية لتقديم واجب العزاء فى فقيدهم وزوجته، بعد 24 ساعة من زفافهما، بسبب تسريب غاز فى منزلهما.