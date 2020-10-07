اليوم السابع
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تعرف على لقاء محافظ الإسكندرية برئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة

الأربعاء، 07 أكتوبر 2020 08:58 م
تعرف على لقاء محافظ الإسكندرية برئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها إلى أن المحافظ رحب بزيارة السفير إلى الإسكندرية والتى تعد الزيارة الأولى له متمنيًا إقامة طيبة على أرض الإسكندرية. كما رحب بتعزيز أى تعاون بين الطرفين لافتا أن المحافظة على استعداد تام فى التعاون مع الاتحاد الأوروبى فى كل المجالات وعلى رأسها الأنشطة الاستثمارية.

وتناول اللقاء الحديث عن التحديات التى تواجهها الإسكندرية فى المجالات المختلفة كالتعليم والصحة وتوفير مساكن للمواطنين وتم الحديث عن المشروعات القومية الكبرى التى تم تنفيذها بالمحافظة وعلى رأسها مشروع تطوير محور المحمودية والذى ضخ العديد من الطرق المرورية بالإضافة إلى الكبارى التى حلت الكثير من المشاكل المرورية فى الإسكندرية.

وعن مشروع ترام المدينة، أوضح المحافظ أنه تم تجديد عربة ترام تعود إلى عام 1931 بلجيكية الصنع وعربات أخرى من إنتاج 2020 بالإضافة إلى عربة تضم غرف زجاجية للعائلات للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا أن السكندريين يعشقون ترام المدينة حيث إنها تُعد من التُراث السكندري. هذا فضلا عن إن الدولة تتجه لتعزيز وتطوير النقل الجماعى للحد من الاختناقات المرورية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة للحد من انتشار جائحة كورونا لجذب السياحة؛ فقد أكد الشريف أن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المحافظة تطبق بشكل صارم فى المطار والفنادق، مشيرًا إلى أن والمواطنين السكندريين ملتزمون بتطبيقها بشكل جيد.


الاسكندرية

محافظ الاسكندرية

الاتحاد الاوروبى

ترام

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