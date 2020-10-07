تامر حسني ونجوم مسرح مصر يحتفلون مع صناع "الخطة العايمة" بالعرض الخاص بأكتوبر

تقرير: مصطفي جابر تصوير محمود جاميكا

ألتقتت كاميرا اليوم السابع ببعض نجوم الفن في العرض الخاص لفيلم "الخطة العايمة"

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمدعبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل بيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج معتز التونى، وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك ويتم الاستعانة بشخصين مكفوفين للعملية، ومع تتابع الأحداث تقع العديد فى المفارقات الكوميدية، وذلك مع محاولات أفراد العصابة سرقة البنك.

"الخطة العايمة" كان يحمل اسم "الخطة العامية" وتم تغييره باستبدال حرفين فقط،

وتدور أحداث فيلم "الخطة العايمة" حول عصابة تخطط لسرقة أحد البنوك يقودها عمرو عبد الجليل وغادة عادل التى تعمل على تجنيد شخصين لا يريدون أن يعرف أحد هويتهما ولا يمسك أى خيط أو دليل عليهم، فتختار 2 من المكفوفين الذين يمتلكون مهارات خاصة وهما "على ربيع ومحمد عبد الرحمن" ويتم تدريبهما حتى يخوضا مغامرة سرقة البنك وسط مفارقات كوميدية.